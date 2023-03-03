Минспорт отказал «Спартаку» в содействии по получению гражданства РФ Промесом

Министерство спорта РФ отказало московском «Спартаку» в содействии по переходу голландского нападающего красно-белых Квинси Промеса в российское гражданство, сообщает «Интерфакс».

В ведомстве рассказали, что футбольный клуб ранее направил официальное письмо в Минспорт с данной просьбой.

«Спартак» во второй раз обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

«В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом РФ принято решение отказать ФК «Спартак-Москва» в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Куинси Антону Промесу», - говорится в заявлении ведомства.

В самом «Спартаке» отказ объяснили уголовном делом в Нидерландах, в котором Промес проходил в качестве подозреваемого.

Ранее, как сообщала НСН, Куинси Промеса арестовали за поножовщину.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:НидерландыНападающийМинспортФК "Спартак"
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