Минспорт отказал «Спартаку» в содействии по получению гражданства РФ Промесом
Министерство спорта РФ отказало московском «Спартаку» в содействии по переходу голландского нападающего красно-белых Квинси Промеса в российское гражданство, сообщает «Интерфакс».
В ведомстве рассказали, что футбольный клуб ранее направил официальное письмо в Минспорт с данной просьбой.
«В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом РФ принято решение отказать ФК «Спартак-Москва» в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Куинси Антону Промесу», - говорится в заявлении ведомства.
В самом «Спартаке» отказ объяснили уголовном делом в Нидерландах, в котором Промес проходил в качестве подозреваемого.
Ранее, как сообщала НСН, Куинси Промеса арестовали за поножовщину.
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