«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка РФ
Игроки футбольного клуба «Спартак» (Москва) одержали победу со счетом 1:0 над самарскими «Крыльями Советов» в рамках первого тура группового этапа Пути РПЛ «Фонбет Кубка России», сообщает «РЕНТ ТВ».
Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Победу «Спартаку» принес гол 18-летний Павел Мелешин, который проводил первый официальный матч в составе клуба.
В группу B «Фонбет Кубка России», в которой выступают «Спартак» и «Крылья Советов», также вошли «Зенит» (Санкт-Петербург) и воронежский «Факел», которые сыграют между собой 31 августа.
Напомним, «Спартак» подписал контракт с полузащитником из Сенегала Кейта Бальде.
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