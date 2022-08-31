«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка РФ

Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Победу «Спартаку» принес гол 18-летний Павел Мелешин, который проводил первый официальный матч в составе клуба.

В группу B «Фонбет Кубка России», в которой выступают «Спартак» и «Крылья Советов», также вошли «Зенит» (Санкт-Петербург) и воронежский «Факел», которые сыграют между собой 31 августа.

Напомним, «Спартак» подписал контракт с полузащитником из Сенегала Кейта Бальде.

