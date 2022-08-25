«Некорректная формулировка». «Факел» объяснил «запрет на символику» «Спартака»

Московский «Спартак» официально отказался от гостевой квоты на матч седьмого тура РПЛ против «Факела», сообщает пресс-служба воронежской команды.

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В сообщении говорится, что средства поддержки гостевой команды допустимы только на гостевом секторе, однако на предстоящей игре его не будет как такового.

Комментируя заявление о недопустимости на домашнем стадионе символики «красно‑белых» воронежцы извинились и пояснили, что «допустили некорректную формулировку».

«Имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика. Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой «Спартака» не пустят на стадион, быть не может», - добавили в «Факеле».

Ранее президент «Спартака» Леонид Федун вышел из состава акционеров и покинул пост руководителя столичного клуба после продажи клуба ПАО «Лукойл», сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:СтадионЧемпионат России По ФутболуФК "Спартак"
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