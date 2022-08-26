«Спартак» подписал Кейта Бальде

Московский «Спартак» подписал контракт с полузащитником из Сенегала Кейта Бальде. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых. Соглашение рассчитано на три года.

Бальде - воспитанник академии «Барселоны», до «Спартака» он представлял цвета «Лацио», «Монако», «Интера», «Сампдории» и «Кальяри». Футболист перешел в российский клуб в статусе свободного агента.