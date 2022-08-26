«Спартак» подписал Кейта Бальде

Московский «Спартак» подписал контракт с полузащитником из Сенегала Кейта Бальде. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых. Соглашение рассчитано на три года.

Бальде - воспитанник академии «Барселоны», до «Спартака» он представлял цвета «Лацио», «Монако», «Интера», «Сампдории» и «Кальяри». Футболист перешел в российский клуб в статусе свободного агента.

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За свою карьеру в итальянской Серии А он сыграл 185 матчей, забил 41 гол и сделал 21 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что президент «Спартака» Леонид Федун сложил полномочия.

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ФОТО: ФОТО spartak.com
ТЕГИ:БарселонаФутболистСоглашениеФК "Спартак"
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