ОКР: Против российской сборной не только WADA, но и другие спортсмены!

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Россию отстранили от спорта. Что теперь ждёт наших чемпионов?»

9 декабря на заседании исполкома Всемирной антидопинговой организации (WADA) было единогласно принято решение об отстранении России от проведения и участия во всех крупных международных соревнованиях на 4 года. Теперь российская сборная не выступит на Олимпийских играх 2020 года, на Чемпионат мира по футболу 2022 года в лучшем случае поедет под нейтральным флагом, под вопросом и проведение матчей в Петербурге на ЕВРО-2020. И это лишь малая часть. Такое решение WADA объясняет нарушениями со стороны РУСАДА и фальсификацией баз данных с допинг-пробами спортсменов.

Член бюро исполкома Олимпийского комитета России, президент олимпийского совета города Москвы Николай Гуляев в беседе с НСН заявил, что против участия российской сборной выступает не только WADA.

«Меня больше настораживает другой факт, о котором я вчера узнал. Это письма спортсменов, которые вообще едины в требовании не допускать ни под каким видом российских спортсменов на Олимпийские игры. Об этом пока не говорят. Но вот это, мне кажется, более настораживающее, поэтому сейчас, как говорится, мяч на стороне Международного олимпийского комитета. Что будет происходить дальше, мы посмотрим. Бойкот Игр - это абсолютно неправильно», - рассказал он.

Ранее источник в министерстве спорта в беседе с НСН признался, что Россия была готова к такому решению WADA, но все же верила в чудо. Решение Исполкома Всемирного антидопингового агентства было воспринято, как толчок к серьезному анализу и пересмотру подхода к отечественному спорту.



