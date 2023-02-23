СМИ: врачи пока не готовы выводить Костомарова из комы
Медики опасаются выводить фигуриста Романа Костомарова из медикаментозного сна. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета «Известия».
Состояние олимпийского чемпиона врачи оценивают как крайне тяжелое. По словам источника, отек перешел в голову.
О выводе из медикаментозного сна говорить рано, заявил собеседник издания.
По словам источника, самое главное, чтобы иммунная система спортсмена продолжала выполнять свои функции.
В начале января олимпийский чемпион попал в реанимацию. По данным СМИ, из-за сепсиса и проблем с кровообращением фигуристу ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук.
Во вторник, 21 февраля, сообщалось, что Костомаров перенес два инсульта, передает НСН.
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