СМИ: врачи пока не готовы выводить Костомарова из комы

Медики опасаются выводить фигуриста Романа Костомарова из медикаментозного сна. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета «Известия».

СМИ: Костомаров находится в стабильном состоянии после проблем с сосудами мозга

Состояние олимпийского чемпиона врачи оценивают как крайне тяжелое. По словам источника, отек перешел в голову.

О выводе из медикаментозного сна говорить рано, заявил собеседник издания.

По словам источника, самое главное, чтобы иммунная система спортсмена продолжала выполнять свои функции.

В начале января олимпийский чемпион попал в реанимацию. По данным СМИ, из-за сепсиса и проблем с кровообращением фигуристу ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук.

Во вторник, 21 февраля, сообщалось, что Костомаров перенес два инсульта, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:РеанимацияКомаФигурное Катание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры