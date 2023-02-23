СМИ: врачи пока не готовы выводить Костомарова из комы

Состояние олимпийского чемпиона врачи оценивают как крайне тяжелое. По словам источника, отек перешел в голову.

О выводе из медикаментозного сна говорить рано, заявил собеседник издания.

По словам источника, самое главное, чтобы иммунная система спортсмена продолжала выполнять свои функции.

В начале января олимпийский чемпион попал в реанимацию. По данным СМИ, из-за сепсиса и проблем с кровообращением фигуристу ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук.



Во вторник, 21 февраля, сообщалось, что Костомаров перенес два инсульта, передает НСН.

