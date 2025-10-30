Отец Илона Маска заявил, что хотел бы получить паспорт РФ

Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска, в интервью ТАСС заявил, что не против получить паспорт РФ.

По его словам, для него это «было бы большой честью».

«Я удивлен, не ожидал такого вопроса. Да! Почему нет?» - сказал он.

Ранее Эррол Маск заявил, что столица РФ Москва лучше американского Вашингтона и британского Лондона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

