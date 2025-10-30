В Госдуме решили обязать блогеров подтверждать образование

По его словам, «нельзя давать возможность блогерам бесконтрольно рассказывать какие-то небылицы», так как это может иметь серьёзные последствия, например, нанесение вреда здоровью.

Свинцов указал, что в России следует ввести закон, который обяжет таких инфлюенсеров подтверждать профильное образование. Он уже разрабатывает соответствующий проект, который будет реализован «в ближайшие год-полтора».

«Это может быть диплом о высшем образовании, а также время от времени блогеры должны будут проходить аккредитацию образовательных программ», — заключил эксперт.

Ранее в России запретили распространение курсов блогера Алекса Лесли, пишут «Известия».

