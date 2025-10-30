В Госдуме решили обязать блогеров подтверждать образование
Среди блогеров, дающих советы, например, в сфере медицины или финансов, много откровенных жуликов, цель которых - выманивание денег у своих подписчиков. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
По его словам, «нельзя давать возможность блогерам бесконтрольно рассказывать какие-то небылицы», так как это может иметь серьёзные последствия, например, нанесение вреда здоровью.
Свинцов указал, что в России следует ввести закон, который обяжет таких инфлюенсеров подтверждать профильное образование. Он уже разрабатывает соответствующий проект, который будет реализован «в ближайшие год-полтора».
«Это может быть диплом о высшем образовании, а также время от времени блогеры должны будут проходить аккредитацию образовательных программ», — заключил эксперт.
Ранее в России запретили распространение курсов блогера Алекса Лесли, пишут «Известия».
