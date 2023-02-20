СМИ: Костомаров находится в стабильном состоянии после проблем с сосудами мозга

Комментируя информацию в СМИ о том, что у спортсмена выявили поражение четверти головного мозга, собеседник агентства рассказал, что в врачам удалось оперативно отреагировать.

«Была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию», - отметил источник.

Ранее мать фигуриста Валентина Костомарова опровегрла информацию о том, что ему ампутировали кисти, сообщает НСН.

