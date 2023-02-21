Источник: Костомаров перенес второй инсульт

Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перенес второй инсульт. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

СМИ: у фигуриста Костомарова обнаружили поражение головного мозга

Во вторник СМИ сообщили, что у госпитализированного спортсмена произошло кровоизлияние в мозг.

«У него во второй раз случилось кровоизлияние, состояние тяжелое», — отметил собеседник агентства.

Костомаров в начале января был госпитализирован с пневмонией, спортсмена поместили в реанимацию, позже медики сообщили о сепсисе и проблемах с кровообращением. По данным СМИ, Костомарову ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук. Также источники сообщали о поражении четверти головного мозга спортсмена.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗдоровьеСпортсменыФигуристы
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