В Ростовской области пресекли подготовку теракта в исправительном учреждении
Силовики прескли в Ростовской области подготовку теракта в исправительном учреждении. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что сторонник признанной в РФ террористической организации, находившийсяч в одном из учреждений пенитенциарной системы, «подготовил план захвата в заложники сотрудников учреждения».
«Подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за совершение преступлений террористической направленности. Возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.
Ранее в ростовском СИЗО №1 шесть заключенных осуществили захват заложников. Единственный выживший участник бунта был арестован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Зачем нам этот Ленин?»: Лоза поспорил с Маликовым из-за советских песен
- В Ростовской области пресекли подготовку теракта в исправительном учреждении
- В Госдуме решили обязать блогеров подтверждать образование
- Отец Илона Маска заявил, что хотел бы получить паспорт РФ
- У людей путаница: Концерну «Москвич» дали советы по борьбе с «китайцами»
- Путин приказал военным пропустить иностранные СМИ в зоны окружения ВСУ
- «Неминуемая ответственность»: Почему Чечня возглавила рейтинг безопасности дорог
- Смоленские идут: Каким получился финал «Вампиров средней полосы»
- Песков: Продвижений по теме ДСНВ со стороны Вашингтона нет
- Кошки против собак: Ветеринар объяснил, какой питомец дешевле в содержании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru