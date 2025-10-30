В Ростовской области пресекли подготовку теракта в исправительном учреждении

Силовики прескли в Ростовской области подготовку теракта в исправительном учреждении. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ сообщает RT.

СМИ: Выживший при штурме ростовского СИЗО террорист дал показания

В ведомстве указали, что сторонник признанной в РФ террористической организации, находившийсяч в одном из учреждений пенитенциарной системы, «подготовил план захвата в заложники сотрудников учреждения».

«Подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за совершение преступлений террористической направленности. Возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

Ранее в ростовском СИЗО №1 шесть заключенных осуществили захват заложников. Единственный выживший участник бунта был арестован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
