В Ростовской области пресекли подготовку теракта в исправительном учреждении

В ведомстве указали, что сторонник признанной в РФ террористической организации, находившийсяч в одном из учреждений пенитенциарной системы, «подготовил план захвата в заложники сотрудников учреждения».

«Подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за совершение преступлений террористической направленности. Возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

Ранее в ростовском СИЗО №1 шесть заключенных осуществили захват заложников. Единственный выживший участник бунта был арестован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».