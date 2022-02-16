СМИ: в допинг-пробе Валиевой обнаружены три препарата для улучшения работы сердца

В допинг-пробе россиянки Камилы Валиевой обнаружено три вещества, способствующих улучшению работы сердца, сообщает The New York Times со ссылкой на Американское антидопинговое агентство (USADA).

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Эти препараты в комбинации могут быть направлены на повышение выносливости. Как заявил глава организации Трэвис Тайгарт, в допинг-пробе 15-летней фигуристки обнаружили триметазидин, L-карнитин и гипоксен. При этом только триметазидин входит в список запрещенных для спортсменов препаратов.

Как заявил спортивный врач Валентин Беляевский, комбинация триметазидина с другими препаратами не имеет смысла.

Как сообщалось ранее, запрещенный триметазидин попал в организм российской фигуристки Камилы Валиевой вместе с продуктом, который принимал ее дедушка. Об этом сообщил журналист USA Today Том Шад, ссылаясь на главу дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Дениса Освальда.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлимпиадаСпортДопингФигуристы
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