СМИ: в допинг-пробе Валиевой обнаружены три препарата для улучшения работы сердца

Эти препараты в комбинации могут быть направлены на повышение выносливости. Как заявил глава организации Трэвис Тайгарт, в допинг-пробе 15-летней фигуристки обнаружили триметазидин, L-карнитин и гипоксен. При этом только триметазидин входит в список запрещенных для спортсменов препаратов.

Как заявил спортивный врач Валентин Беляевский, комбинация триметазидина с другими препаратами не имеет смысла.

Как сообщалось ранее, запрещенный триметазидин попал в организм российской фигуристки Камилы Валиевой вместе с продуктом, который принимал ее дедушка. Об этом сообщил журналист USA Today Том Шад, ссылаясь на главу дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Дениса Освальда.

