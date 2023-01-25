СМИ: УЕФА может дисквалифицировать Роналду из-за участия в махинациях «Ювентуса»
Португальский нападающий Криштиану Роналду может получить месячную дисквалификацию от УЕФА из-за дела о финансовых махинациях «Ювентуса», сообщает известный итальянский журналист Паоло Зилиани.
Дело связано с попыткой клуба скрыть расходы на игроков в период пандемии коронавируса (сезоны 2019/2020 и 2020/2021). Согласно скриншотам документов, которые в своих соцсетях опубликовал Зилиани, получать зарплату «в конверте» согласился и Роналду.
В частности, руководство «Ювентуса» использовало «серые» выплаты, а на публике утверждало, что игроки отказались от части зарплат. За это туринский клуб был лишён 15 очков, заработанных в текущем сезоне итальянского чемпионата.
Участникам этого мошеннического скандала, в том числе Роналду, грозят длительные дисквалификации, если дело будет рассматривать УЕФА и если виновные признают неправомерность своих действий. Кроме того, по документам, опубликованным Зилиани, «Ювентус» до сих пор должен португальцу почти 20 млн евро.
Ранее Роналду продал один из своих «Золотых мячей». В 2017 году он отдал на благотворительность копию титула, выигранного в 2013-м, которую за 600 тысяч евро приобрёл сын некогда самого богатого человека Израиля.
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