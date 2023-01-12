Роналду продал один из своих «Золотых мячей» ради благотворительности

Португальский футболист Криштиану Роналду продал один из своих «Золотых мячей», сообщает издание The Mirror.

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По данным газеты, в 2017 году он отдал на благотворительность копию титула, выигранного в 2013-м. Её за 600 тысяч евро приобрёл сын некогда самого богатого человека Израиля Сэмми Офера.

Отмечается, что вырученные деньги были переданы фонду Make-A-Wish, который исполняет желания детей с неизлечимыми заболеваниями.

Ранее возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес преподнесла ему в подарок на Рождество люксовый кабриолет Rolls-Royce Dawn, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fifa.com
ТЕГИ:НаградаАукционБлаготворительностьКриштиану Роналду
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