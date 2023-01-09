Мартинес ответил на вопрос о будущем Роналду в сборной Португалии
Новый главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес заявил, что решения о составе должны приниматься исходя из ситуации на поле и тренировках, сообщает Footmercato.
По его словам, для участия в чемпионате Европы 2024 года он должен собрать команду из лучших игроков и намерен встретиться со всеми игроками.
Комментируя возможное участие Криштиану Роналду Мартинес подчеркнул, что форвард 19 лет выступал за национальную команду, что бесспорно заслуживает уважения.
«Мы дадим возможность каждому игроку и будем с уважением относиться к тем, кто уже является частью сборной. Криштиану — один из них», — добавил специалист.
Ранее Роналду заявил, что может быть полезен сборной Португалии, поэтому не намерен завершать карьеру в национальной сборной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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