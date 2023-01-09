Мартинес ответил на вопрос о будущем Роналду в сборной Португалии

По его словам, для участия в чемпионате Европы 2024 года он должен собрать команду из лучших игроков и намерен встретиться со всеми игроками.

Комментируя возможное участие Криштиану Роналду Мартинес подчеркнул, что форвард 19 лет выступал за национальную команду, что бесспорно заслуживает уважения.

«Мы дадим возможность каждому игроку и будем с уважением относиться к тем, кто уже является частью сборной. Криштиану — один из них», — добавил специалист.

Ранее Роналду заявил, что может быть полезен сборной Португалии, поэтому не намерен завершать карьеру в национальной сборной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

