Мартинес ответил на вопрос о будущем Роналду в сборной Португалии

Новый главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес заявил, что решения о составе должны приниматься исходя из ситуации на поле и тренировках, сообщает Footmercato.

Экс-наставник сборной Бельгии Мартинес возглавил команду Португалии

По его словам, для участия в чемпионате Европы 2024 года он должен собрать команду из лучших игроков и намерен встретиться со всеми игроками.

Комментируя возможное участие Криштиану Роналду Мартинес подчеркнул, что форвард 19 лет выступал за национальную команду, что бесспорно заслуживает уважения.

«Мы дадим возможность каждому игроку и будем с уважением относиться к тем, кто уже является частью сборной. Криштиану — один из них», — добавил специалист.

Ранее Роналду заявил, что может быть полезен сборной Португалии, поэтому не намерен завершать карьеру в национальной сборной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fifa.com
ТЕГИ:ФутболТренерКриштиану РоналдуПортугалия
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