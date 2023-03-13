СМИ: Состояние Костомарова постепенно улучшается

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова постепенно улучшается. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

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По словам собеседника, при дальнейшем сохранении такой динамики врачи могут постепенно начать снимать спортсмена с аппарата ИВЛ.

Вместе с тем источник издания РБК отметил, что речь о выписке Костомарова пока не идет.

Ранее главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах оценил состояние Костомарова. По мнению медика, спортсмену «повезет, если он останется живой».


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Фото: telegram.org
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