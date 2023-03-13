СМИ: Состояние Костомарова постепенно улучшается
Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова постепенно улучшается. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
По словам собеседника, при дальнейшем сохранении такой динамики врачи могут постепенно начать снимать спортсмена с аппарата ИВЛ.
Вместе с тем источник издания РБК отметил, что речь о выписке Костомарова пока не идет.
Ранее главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах оценил состояние Костомарова. По мнению медика, спортсмену «повезет, если он останется живой».
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