«Повезет, если останется живой»: врач оценил состояние Костомарова

Костомаров с января находится на лечении после перенесенной пневмонии. По данным СМИ, фигуристу ампутировали стопы и несколько пальцев на руках, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, источники отмечают, что медики заподозрили у спортсмена повторное развитие сепсиса, пишет RT.

«Организм сыплется и в постоянном стрессе, иммунная система не выдерживает. Даже его [Костомарова] приход в чувства, открытие глаз и возобновление реакции на внешний мир не дают никакой гарантии на восстановление. В любом случае это инвалидность — и, возможно, повторное лечение, которое будет не менее опасным», — считает Авербах.

По словам медика, наблюдающиеся у спортсмена симптомы больше указывают на тромбоз. Кроме того, врач подчеркнул, что сепсис не может начаться повторно, однако возможно развитие недолеченного ранее воспаления.

