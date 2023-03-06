«Повезет, если останется живой»: врач оценил состояние Костомарова

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах оценил состояние госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова: по мнению медика, спортсмену «повезет, если он останется живой». Об этом сообщает Sport24.

СМИ: У Костомарова подозревают повторный сепсис

Костомаров с января находится на лечении после перенесенной пневмонии. По данным СМИ, фигуристу ампутировали стопы и несколько пальцев на руках, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, источники отмечают, что медики заподозрили у спортсмена повторное развитие сепсиса, пишет RT.

«Организм сыплется и в постоянном стрессе, иммунная система не выдерживает. Даже его [Костомарова] приход в чувства, открытие глаз и возобновление реакции на внешний мир не дают никакой гарантии на восстановление. В любом случае это инвалидность — и, возможно, повторное лечение, которое будет не менее опасным», — считает Авербах.

По словам медика, наблюдающиеся у спортсмена симптомы больше указывают на тромбоз. Кроме того, врач подчеркнул, что сепсис не может начаться повторно, однако возможно развитие недолеченного ранее воспаления.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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