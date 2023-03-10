СМИ: Костомарову снова могут ампутировать часть руки

Пациент постепенно приходит в себя, его состояние стабилизировалось. При этом Костомаров до сих пор находится на стимуляции легких. ИВЛ будет поддерживать работоспособность организма до его стабилизации, заявил источник газеты.

Медики отмечают, что на руке Костомарова стали снова заметны следы развития сепсиса, и, возможно, им придется ампутировать часть руки.

По словам специалистов, сепсис выражен не ярко, однако его все равно придется убирать.

