СМИ: Медики остановили распространение некроза у Костомарова

Отмечается, что мозговое кровообращение находящегося в сознании спортсмена нормализовалось, ему зашили трахеостому. Медики не планируют каких-либо операций в ближайшее время.

Медики особое внимание уделяют печени Костомарова. Ее нужно восстановить после применения сильнодействующих лекарств.

Ранее призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух рассказал журналистам о самочувствии Костомарова.

