СМИ: Медики остановили распространение некроза у Костомарова

Врачи смогли остановить некроз у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

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Отмечается, что мозговое кровообращение находящегося в сознании спортсмена нормализовалось, ему зашили трахеостому. Медики не планируют каких-либо операций в ближайшее время.

Медики особое внимание уделяют печени Костомарова. Ее нужно восстановить после применения сильнодействующих лекарств.

Ранее призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух рассказал журналистам о самочувствии Костомарова.

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Фото: telegram.org
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