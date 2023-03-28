СМИ: Медики остановили распространение некроза у Костомарова
Врачи смогли остановить некроз у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Отмечается, что мозговое кровообращение находящегося в сознании спортсмена нормализовалось, ему зашили трахеостому. Медики не планируют каких-либо операций в ближайшее время.
Медики особое внимание уделяют печени Костомарова. Ее нужно восстановить после применения сильнодействующих лекарств.
Ранее призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух рассказал журналистам о самочувствии Костомарова.
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