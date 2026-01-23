Поставщик снарядов на Украину стал богатейшим в мире оборонщиком

Состояние владельца и руководителя оборонной компании Czechoslovak Group Михала Стрнада увеличилось до 37 миллиардов долларов после начала торгов акциями компании в Амстердаме. Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров Bloomberg.

В ходе первых торгов ценные бумаги компании предлагались по цене около 31,5 евро за акцию, что оценило CSG более чем в 31 миллиард евро. В течение торговой сессии котировки выросли до 32%, что привело к резкому увеличению капитализации и сделало владельца группы самым состоятельным бизнесменом в мировом оборонном секторе.