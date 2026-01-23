Поставщик снарядов на Украину стал богатейшим в мире оборонщиком

Состояние владельца и руководителя оборонной компании Czechoslovak Group Михала Стрнада увеличилось до 37 миллиардов долларов после начала торгов акциями компании в Амстердаме. Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров Bloomberg.

В ходе первых торгов ценные бумаги компании предлагались по цене около 31,5 евро за акцию, что оценило CSG более чем в 31 миллиард евро. В течение торговой сессии котировки выросли до 32%, что привело к резкому увеличению капитализации и сделало владельца группы самым состоятельным бизнесменом в мировом оборонном секторе.

Компания CSG была создана на базе бизнеса, заложенного отцом нынешнего владельца в начале 1990-х годов. Изначально предприятие занималось скупкой советской военной техники с расчетом на продажу в качестве металлолома, однако позже был выявлен устойчивый спрос на запасные части и отремонтированное вооружение, в том числе со стороны стран Африки. Со временем бизнес расширился и получил поддержку за счет связей на внутреннем рынке Чехии.

В настоящее время на предприятиях CSG в Европе, США и Индии работают около 14 тысяч человек. В 2024 году группа приобрела американскую Kinetic Group — владельца бренда Remington и одного из крупнейших производителей малокалиберных боеприпасов. В структуру холдинга также входят производитель грузовых автомобилей Tatra Trucks, оборонная компания Excalibur и разработчик радиолокационных систем Retia, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
