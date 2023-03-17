СМИ: Ампутации у Костомарова оказались сложнее, чем сообщалось
Ампутации у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова оказались сложнее, чем сообщалось ранее, пишет МК со ссылкой на свои источники.
Сегодня его снова подключили к ИВЛ, на данный момент у него чернеет вторая рука, и врачи решают, стоит ли ампутацию.
Источник газеты также сообщил сообщил о ранее проведенных спортсмену операциях. Он сказал, что спортсмену ампутировали обе стопы, после - голени обеих ног. полностью удалили кисть руки.
Кроме того, Роман испытывает сильный эмоциональный срыв, отметил источник.
Ранее иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала удаление трахеостомы у Романа Костомарова.
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