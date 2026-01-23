Россиянам с 1 марта усложнят правила трудоустройства в Грузии
В Грузии с 1 марта вступают в силу изменения в законодательство о трудовой миграции, которые ужесточают порядок трудоустройства иностранных граждан, включая россиян. Об этом сообщает Interpressnews.
Согласно поправкам к закону «О трудовой миграции», для любой оплачиваемой деятельности иностранцам потребуется разрешение на работу, а также трудовая виза категории D1 или вид на жительство. Без оформления этих документов легальное трудоустройство в стране станет невозможным.
Новая процедура предусматривает поэтапное оформление: иностранцы должны будут зарегистрироваться в качестве трудовых мигрантов, получить разрешение на работу и только после этого оформить визу или ВНЖ. Требования будут распространяться как на наемных работников, так и на индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
Выдачей разрешений займется министерство по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. За работу без необходимых документов предусмотрены штрафы для работодателя и работника в размере 2 тысячи лари, а также дополнительные санкции, включая отказ во въезде и аннулирование статуса пребывания. Изменения затронут в том числе граждан России, которые ранее могли находиться в Грузии до года без визы и фактически работать без отдельного разрешения. Власти страны объясняют нововведения необходимостью упорядочить рынок труда и усилить контроль за занятостью иностранцев, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам с 1 марта усложнят правила трудоустройства в Грузии
- СМИ: Переговоры в Абу-Даби идут в разных форматах, участники делятся на группы
- Зеленский рассказал о ходе переговоров России, США и Украины в ОАЭ
- Бакинский метрополитен сократит зависимость от поездов из России
- Степень опасности: В каких случаях действия охранников становятся преступлением
- Поставщик снарядов на Украину стал богатейшим в мире оборонщиком
- Офтальмолог опровергла миф о «замерзании» линз на холоде
- Урок для галочки: Учителя поддержали сокращение английского языка
- Экономист назвал фразы, после которых разговор с «банком» стоит прекращать
- «Вошел в историю»: Что оставил после себя итальянский модельер Валентино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru