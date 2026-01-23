Россиянам с 1 марта усложнят правила трудоустройства в Грузии

В Грузии с 1 марта вступают в силу изменения в законодательство о трудовой миграции, которые ужесточают порядок трудоустройства иностранных граждан, включая россиян. Об этом сообщает Interpressnews.

Согласно поправкам к закону «О трудовой миграции», для любой оплачиваемой деятельности иностранцам потребуется разрешение на работу, а также трудовая виза категории D1 или вид на жительство. Без оформления этих документов легальное трудоустройство в стране станет невозможным.

В октябре РФ импортировала 6,5 тысячи тонн вина из Грузии

Новая процедура предусматривает поэтапное оформление: иностранцы должны будут зарегистрироваться в качестве трудовых мигрантов, получить разрешение на работу и только после этого оформить визу или ВНЖ. Требования будут распространяться как на наемных работников, так и на индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Выдачей разрешений займется министерство по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. За работу без необходимых документов предусмотрены штрафы для работодателя и работника в размере 2 тысячи лари, а также дополнительные санкции, включая отказ во въезде и аннулирование статуса пребывания. Изменения затронут в том числе граждан России, которые ранее могли находиться в Грузии до года без визы и фактически работать без отдельного разрешения. Власти страны объясняют нововведения необходимостью упорядочить рынок труда и усилить контроль за занятостью иностранцев, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:РаботаРоссиянеГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры