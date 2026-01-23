Россиянам с 1 марта усложнят правила трудоустройства в Грузии

В Грузии с 1 марта вступают в силу изменения в законодательство о трудовой миграции, которые ужесточают порядок трудоустройства иностранных граждан, включая россиян. Об этом сообщает Interpressnews.

Согласно поправкам к закону «О трудовой миграции», для любой оплачиваемой деятельности иностранцам потребуется разрешение на работу, а также трудовая виза категории D1 или вид на жительство. Без оформления этих документов легальное трудоустройство в стране станет невозможным.