Авербух рассказал о бодром сообщении от Костомарова

Призер Олимпийских игр в танцах на льду Роман Авербух рассказал журналистам о самочувствии российского фигуриста Романа Костомарова, передает РИА Новости.

СМИ: Ампутации у Костомарова оказались сложнее, чем сообщалось

По словам Авербуха, Костомаров идет на поправку. Олимпийский призер рассказал о голосовом сообщении от Костомарова, которое он получил несколько дней назад. Авербух отметил, что фигурист выразил всем благодарность, а его голос был бодрым и наполненным мотивацией.

В начале января Костомарова госпитализировали в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что фигуристу ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук.

Врачи заподозрили у Костомарова повторный сепсис, утверждали ранее СМИ. По их информации, у фигуриста начала синеть одна рука, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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