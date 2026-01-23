Бакинский метрополитен сократит зависимость от поездов из России

Бакинский метрополитен принял решение диверсифицировать поставки подвижного состава, снизив зависимость от российского производителя, при этом эксплуатация уже закупленных поездов продолжится. Об этом сообщает портал Minval Politika.

В публикации отмечается, что ЗАО «Бакинский метрополитен» сотрудничало с российским заводом «Метровагонмаш» с 1967 года. За последние годы Баку получил около 50 новых вагонов, разработанных с учетом требований азербайджанской столицы — с отдельной цветовой схемой, измененным дизайном фар и адаптированными информационными системами. Несмотря на это, руководство метро решило расширить круг поставщиков.