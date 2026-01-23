Бакинский метрополитен сократит зависимость от поездов из России
Бакинский метрополитен принял решение диверсифицировать поставки подвижного состава, снизив зависимость от российского производителя, при этом эксплуатация уже закупленных поездов продолжится. Об этом сообщает портал Minval Politika.
В публикации отмечается, что ЗАО «Бакинский метрополитен» сотрудничало с российским заводом «Метровагонмаш» с 1967 года. За последние годы Баку получил около 50 новых вагонов, разработанных с учетом требований азербайджанской столицы — с отдельной цветовой схемой, измененным дизайном фар и адаптированными информационными системами. Несмотря на это, руководство метро решило расширить круг поставщиков.
Решение связано с масштабными планами по развитию метрополитена. Власти Баку намерены открыть десять новых станций и разделить Зеленую и Красную линии, для чего до 2030 года планируется закупить 299 вагонов. Общая стоимость программы модернизации оценивается в сумму до 3 млрд евро, при этом до половины расходов может быть профинансировано за счет средств Европейского инвестиционного банка.
В рамках новой концепции каждая линия метро будет обслуживаться поездами одного производителя, а депо планируется адаптировать под конкретные типы составов. В качестве потенциальных поставщиков рассматриваются европейские и китайские компании. В частности, обсуждается возможность сотрудничества со швейцарским производителем Stadler, с представителями которого в январе прошли переговоры в Баку. Объявление тендера ожидается до конца года, а поставки новых поездов запланированы на 2028-2030 годы, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru