Зеленский рассказал о ходе переговоров России, США и Украины в ОАЭ

На переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта, сообщил Владимир Зеленский. Заявление прозвучало в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, украинская делегация регулярно докладывает о ходе контактов, которые проходят с участием представителей Украины, США и России. Зеленский отметил, что стороны уже провели разговор и в настоящее время обсуждают возможные параметры окончания боевых действий.