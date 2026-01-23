Зеленский рассказал о ходе переговоров России, США и Украины в ОАЭ
На переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта, сообщил Владимир Зеленский. Заявление прозвучало в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, украинская делегация регулярно докладывает о ходе контактов, которые проходят с участием представителей Украины, США и России. Зеленский отметил, что стороны уже провели разговор и в настоящее время обсуждают возможные параметры окончания боевых действий.
В пятницу в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, продолжение переговоров запланировано на субботу.
Ранее в Кремле сообщали, что в состав российской делегации вошли представители руководства Минобороны РФ, передает «Радиоточка НСН».
