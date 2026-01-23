Офтальмолог опровергла миф о «замерзании» линз на холоде
Использование мягких контактных линз в морозную погоду, включая сильные холода, является безопасным при соблюдении ряда рекомендаций. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-офтальмолог и офтальмохирург Светлана Миргородская.
По ее словам, поверхность глаза в норме имеет температуру около 35 градусов, а контактная линза постоянно согревается теплом глаза и слезной жидкостью. Благодаря этому современные мягкие линзы не деформируются под воздействием низких температур, не замерзают и не могут «примерзнуть» к поверхности глаза даже в сильный мороз.
Врач отметила, что в зимний период особое внимание следует уделять увлажнению глаз. Холодный воздух и работа отопительных систем способствуют пересыханию слезной пленки, что может усиливать проявления синдрома сухого глаза. Для профилактики рекомендуется использовать слезозаместительные капли без консервантов за 10-15 минут до выхода на улицу, а также по мере необходимости в помещениях.
Кроме того, специалист напомнила о важности защиты глаз от ультрафиолетового излучения в солнечную зимнюю погоду. Использование очков с УФ-фильтром снижает риск повреждения поверхности глаза отраженными от снега ультрафиолетовыми лучами, передает «Радиоточка НСН».
