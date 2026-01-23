«Инициатива направлена на оптимизацию нагрузки на детей и более рациональное перераспределение времени. Это очень здоровая инициатива. Это пятые-седьмые классы, я не думаю, что сокращение повлияет на качество освоения иностранного языка. В пятом-седьмом классе у нас еще неосознанное изучение, для большинства это досадная необходимость. В более старших классах уже появляется интерес, например, чтобы понимать песни иностранных исполнителей. И тогда это уже другая мотивация», - отметил он.

По его словам, нужно брать не количеством, а качеством.

«Обычная школа не дает навык ни говорения, ни слушания. Я много работаю с выпускниками спецшкол, в том числе из элитных спецшкол в Москве, надо сказать, что навык говорения и слушания самый слабый даже здесь. Письмо страдает меньше всего, как и чтение. Но насколько письмо актуально в текущий момент? Не очень актуально. Как минимизировать потери при уменьшении учебной нагрузки? Это самый интересный вопрос. Можно увеличивать часы, можно уменьшать часы, но методику надо менять», - подчеркнул он.