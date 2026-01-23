Урок для галочки: Учителя поддержали сокращение английского языка
Обычная школа не дает навык говорения и слушания на английском языке, нужно менять методику преподавания, заявил НСН Олег Грега.
Сокращение часов английского языка в 5-7 классах не станет катастрофой, дети приходят на уроки без желания и интереса, нужно менять методику преподавания, тогда хватит и двух часов в неделю, заявил НСН преподаватель английского языка Олег Грега.
Уроки иностранного языка хотят сократить в российских школах с трех до двух часов в неделю. Вопросом занимается Минпросвещения. Это коснется 5-7 классов, а сама инициатива направлена на оптимизацию нагрузки на детей и более рациональное перераспределение учебного времени. Так, общий объем изучения иностранного языка сократится с 510 до 408 часов, рассказал ректор МПГУ Алексей Лубков, передает РИА Новости. Грега отметил, что сейчас большинство ребят фактически не учат это язык.
«Инициатива направлена на оптимизацию нагрузки на детей и более рациональное перераспределение времени. Это очень здоровая инициатива. Это пятые-седьмые классы, я не думаю, что сокращение повлияет на качество освоения иностранного языка. В пятом-седьмом классе у нас еще неосознанное изучение, для большинства это досадная необходимость. В более старших классах уже появляется интерес, например, чтобы понимать песни иностранных исполнителей. И тогда это уже другая мотивация», - отметил он.
По его словам, нужно брать не количеством, а качеством.
«Обычная школа не дает навык ни говорения, ни слушания. Я много работаю с выпускниками спецшкол, в том числе из элитных спецшкол в Москве, надо сказать, что навык говорения и слушания самый слабый даже здесь. Письмо страдает меньше всего, как и чтение. Но насколько письмо актуально в текущий момент? Не очень актуально. Как минимизировать потери при уменьшении учебной нагрузки? Это самый интересный вопрос. Можно увеличивать часы, можно уменьшать часы, но методику надо менять», - подчеркнул он.
Грега рассказал, как необходимо менять процесс обучения.
«Методика очень устаревшая, учебники не работают, учебник сам по себе научить говорить не может, не может поправить. Поправить может учитель, ему нужны качественные материалы, сейчас на основании искусственного интеллекта можно готовить материалы на разные темы, более интересные, чем это в обычных учебниках. Это должны быть именно видео, не аудио, не тексты. Через текст невозможно начать говорить и понимать, что говорит собеседник. Нужно делать упор на интересные темы, которые в жизни пригодятся. Нужно давать выбор ученикам и активно использовать новые возможности искусственного интеллекта, брать не количеством, а качеством», - подытожил собеседник НСН.
Английский язык в школах «съедает» уроки истории, литературы и музыки, что недопустимо, заявил НСН первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.
