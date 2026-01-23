В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что похитивший бутерброд в торговом центре 24-летний житель Санкт-Петербурга скончался от асфиксии при задержании охранниками, сообщили в региональном управлении СК. После этого действия сотрудников ЧОП переквалифицированы по статье «Убийство». Как объяснил Павлов, в данном случае ужесточение статьи оправдано.

«В уголовном кодексе есть 38-я статья «Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление». В ней указано, что не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление при его задержании для доставления в органы власти, пресечения возможности совершения новых преступление. Важно, чтобы не было допущено превышения необходимых для этого мер. Человек, который украл бутерброд, совершил преступление, но, не зная предысторию, сложно квалифицировать его действия. Сотрудник охраны имел право его остановить на охраняемой территории. Если гражданин пытается покинуть место совершения предполагаемого преступления, либо вступает в драку с охранником, то он имеет право задерживать, причиняя ему вред. Но причиняемый вред должен соответствовать угрозе. Была ли степень общественной опасности от кражи бутерброда такая, что в результате человека надо убивать? Сомневаюсь. Поэтому, скорее всего, квалификация правоохранительных органов совершенно справедливая», - сказал он.