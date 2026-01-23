Степень опасности: В каких случаях действия охранников становятся преступлением
Вред, причиняемые преступнику при задержании, должен соответствовать уровню опасности совершенного преступления, заявил НСН Андрей Павлов.
Охранники при задержании потенциального преступника должны верно оценить риски и уровень опасности, но не всегда могут быстро сориентироваться, поскольку действующая система обучения не готовит специалистов к подобному, заметил в беседе с НСН эксперт по комплексной безопасности Союза предприятий безопасности «Русская охрана» Андрей Павлов.
В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что похитивший бутерброд в торговом центре 24-летний житель Санкт-Петербурга скончался от асфиксии при задержании охранниками, сообщили в региональном управлении СК. После этого действия сотрудников ЧОП переквалифицированы по статье «Убийство». Как объяснил Павлов, в данном случае ужесточение статьи оправдано.
«В уголовном кодексе есть 38-я статья «Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление». В ней указано, что не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление при его задержании для доставления в органы власти, пресечения возможности совершения новых преступление. Важно, чтобы не было допущено превышения необходимых для этого мер. Человек, который украл бутерброд, совершил преступление, но, не зная предысторию, сложно квалифицировать его действия. Сотрудник охраны имел право его остановить на охраняемой территории. Если гражданин пытается покинуть место совершения предполагаемого преступления, либо вступает в драку с охранником, то он имеет право задерживать, причиняя ему вред. Но причиняемый вред должен соответствовать угрозе. Была ли степень общественной опасности от кражи бутерброда такая, что в результате человека надо убивать? Сомневаюсь. Поэтому, скорее всего, квалификация правоохранительных органов совершенно справедливая», - сказал он.
По словам собеседника НСН, подобные ситуации возникают, поскольку охранники не всегда могут корректно оценить конкретную ситуацию в моменте.
«Наша система обучения охранников близка к ЕГЭ и прочим непонятным модификациям обучающего процесса. Просто выучить статью и транслировать ее на конкретную ситуацию достаточно сложно. То есть охраннику в мгновение оценить ситуацию и принять правильное решение очень сложно. Я бы изменил систему обучением на ту, которая принята, например, в американской полиции. Там натаскивают людей ситуативно. Человек учит статью, а дальше ему показывают видео. Любая ситуация, которая может произойти, уже происходила в жизни. Уже есть примеры всего, причем снятые на видео, а не рассказанные. На каждую ситуацию сотруднику поясняют, кто действовал правильно, кто неправильно. Дальше это применяют практически. Если сотрудник делает что-то неправильно, в него стреляют краской больно и обидно. Он с правовой точки зрения ее рассмотрел, с практической получил навык, и затем в реальной ситуации действует мгновенно», - уточнил Павлов.
Ранее исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Игорь Кирсанов сообщил «Радиоточке НСН», что новогодние праздники в Московской области прошли спокойно, серьезных правонарушений не было.
