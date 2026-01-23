Ликвидировать отставание России в области генетики, которое копилось на протяжении почти столетия, будет очень сложно, для этого нужны ученые, приборы и реактивы. Об этом НСН заявил заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин.

России нужно не просто не отставать в области генетики, а быть передовой страной в этом направлении. Об этом в ходе встречи со студентами Московского физико-технического института заявил президент России Владимир Путин. Лильин усомнился, что у России получится занять ведущие позиции в генетике.