«Отставание в 100 лет»: Чего не хватает России для лидерства в генетике

Россия очень сильно отстала от других стран в области генетики, ликвидировать это отставание будет непросто, сказал НСН Евгений Лильин.

Ликвидировать отставание России в области генетики, которое копилось на протяжении почти столетия, будет очень сложно, для этого нужны ученые, приборы и реактивы. Об этом НСН заявил заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин.

России нужно не просто не отставать в области генетики, а быть передовой страной в этом направлении. Об этом в ходе встречи со студентами Московского физико-технического института заявил президент России Владимир Путин. Лильин усомнился, что у России получится занять ведущие позиции в генетике.

Проект центра генетических компетенций представлен в России

«Поддержать инициативу российского лидера, думаю, стоит, но у меня ожидания очень умеренные. Сегодня в России не хватает ученых, реактивов, приборов. Это отставание копилось практически столетие, после 1935-1937 годов, не знаю, насколько возможно его ликвидировать. При этом в Москве до этого был замечательный, всемирно известный Медико-генетический институт, который возглавлял профессор Соломон Левит и в котором за честь считали работать лучшие генетики мира, в том числе корифеи науки», — сказал Лильин.

Ранее сообщалось, что в России введут генетическое тестирование будущих родителей.

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
