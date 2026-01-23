Дрон атаковал автобус в Белгородской области, пятеро ранены

В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника по служебному автобусу пострадали пять мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, удар был нанесен на участке автодороги Головчино — Масычево. В центральную районную больницу Грайворона доставили двоих мужчин и двух женщин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями. Один из пострадавших мужчин находится в тяжелом состоянии и был прооперирован.