Дрон атаковал автобус в Белгородской области, пятеро ранены
В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника по служебному автобусу пострадали пять мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, удар был нанесен на участке автодороги Головчино — Масычево. В центральную районную больницу Грайворона доставили двоих мужчин и двух женщин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями. Один из пострадавших мужчин находится в тяжелом состоянии и был прооперирован.
Губернатор уточнил, что после оказания медицинской помощи одну из пострадавших женщин направят в больницу Белгорода, еще двое раненых продолжат лечение амбулаторно.
Пятый пострадавший с баротравмой получил помощь в Борисовской центральной районной больнице и будет доставлен для дополнительного обследования в медицинское учреждение Белгорода. В результате атаки автобус полностью сгорел, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru