СМИ: Костомарова готовят к очередной операции

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей, сообщает телеграм-канал Mash.

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Издание отмечает, что спортсмен находится в бессознательном состоянии, а сообщения в СМИ о том, что он пришёл в себя, являются фейком. Фигурист дышит при помощи трубки в горле.

Единственное, что может сделать Костомаров, - изредка открыть глаза. Кроме того, сепсис прогрессирует, поэтому хирурги готовятся к еще одной ампутации.

Ранее главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах оценил состояние здоровья Костомарова.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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