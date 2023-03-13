СМИ: Костомарова готовят к очередной операции

Издание отмечает, что спортсмен находится в бессознательном состоянии, а сообщения в СМИ о том, что он пришёл в себя, являются фейком. Фигурист дышит при помощи трубки в горле.

Единственное, что может сделать Костомаров, - изредка открыть глаза. Кроме того, сепсис прогрессирует, поэтому хирурги готовятся к еще одной ампутации.

Ранее главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах оценил состояние здоровья Костомарова.

