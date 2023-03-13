СМИ: Костомарова готовят к очередной операции
Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей, сообщает телеграм-канал Mash.
Издание отмечает, что спортсмен находится в бессознательном состоянии, а сообщения в СМИ о том, что он пришёл в себя, являются фейком. Фигурист дышит при помощи трубки в горле.
Единственное, что может сделать Костомаров, - изредка открыть глаза. Кроме того, сепсис прогрессирует, поэтому хирурги готовятся к еще одной ампутации.
Ранее главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах оценил состояние здоровья Костомарова.
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