Карлсен уступил российскому гроссмейстеру на онлайн-турнире
Шестнадцатый чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен потерпел поражение от российского гроссмейстера Жамсарана Цыдыпова в ходе онлайн-турнира «Титульный вторник».
Их партия состоялась в седьмом раунде и завершилась на 52-м ходу. Норвежский шахматист играл черными фигурами. Этот результат стал частью неудачного выступления Карлсена на турнире: за 11 раундов он одержал несколько побед, дважды проиграл, включая партию против украинского шахматиста Мартына Кравцива, и трижды сыграл вничью, набрав 7,5 очка и заняв 29-е место.
Победу в турнире одержал французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв, который набрал 10 очков. Соревнование проходит в формате блица по швейцарской системе и доступно только для шахматистов с международными званиями.
Рейтинг Цыдыпова по версии Международной шахматной федерации составляет 2507 пунктов, что соответствует 628-й позиции в мире. Карлсен с рейтингом 2840 очков остается лидером мирового рейтинга. Он владел титулом чемпиона мира до 2022 года, когда отказался от защиты звания, и девять раз становился чемпионом мира по блицу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Сын Каддафи мог погибнуть в столкновении к югу от Триполи
- Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут в среду
- Карлсен уступил российскому гроссмейстеру на онлайн-турнире
- Опрос ВЦИОМ показал масштаб неоплаченных переработок в России
- Кинолог объяснил, как уберечь питомцев от попадания к живодерам
- Ракетный удар повредил инфраструктурный объект в Белгородской области
- Силы ПВО за шесть часов сбили 16 украинских беспилотников
- «Выздоравливают до 80%»: Как спастись от рака молочной железы
- СМИ: Иран потребовал перенести переговоры с США из Стамбула в Оман
- Путин назвал ускорение инфляции в начале года временным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru