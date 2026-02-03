Карлсен уступил российскому гроссмейстеру на онлайн-турнире

Победу в турнире одержал французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв, который набрал 10 очков. Соревнование проходит в формате блица по швейцарской системе и доступно только для шахматистов с международными званиями.

Рейтинг Цыдыпова по версии Международной шахматной федерации составляет 2507 пунктов, что соответствует 628-й позиции в мире. Карлсен с рейтингом 2840 очков остается лидером мирового рейтинга. Он владел титулом чемпиона мира до 2022 года, когда отказался от защиты звания, и девять раз становился чемпионом мира по блицу, передает «Радиоточка НСН».

