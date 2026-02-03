Опрос ВЦИОМ показал масштаб неоплаченных переработок в России

Каждому пятому россиянину за последний год либо не доплатили, либо вовсе не заплатили за сверхурочную работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

С переработками, согласно исследованию, столкнулись 47% респондентов. Среди них 14% сообщили, что не получили за дополнительную работу никакой оплаты, еще 6% отметили, что доплата была лишь частичной.