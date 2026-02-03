Опрос ВЦИОМ показал масштаб неоплаченных переработок в России
Каждому пятому россиянину за последний год либо не доплатили, либо вовсе не заплатили за сверхурочную работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
С переработками, согласно исследованию, столкнулись 47% респондентов. Среди них 14% сообщили, что не получили за дополнительную работу никакой оплаты, еще 6% отметили, что доплата была лишь частичной.
Чаще всего с неоплачиваемыми переработками, по данным ВЦИОМ, сталкиваются представители старших миллениалов — родившиеся в период с 1982 по 1991 годы: о таких случаях заявили 22% опрошенных. Реже без доплаты за сверхурочную работу остаются зумеры, родившиеся после 2001 года: 40% из них сообщили, что обычно получают дополнительную оплату.
При этом 61% участников опроса заявили, что переработки на их работе носят полностью добровольный характер. Еще около четверти респондентов указали, что формально переработки добровольные, но от сотрудников ожидают готовности работать сверх нормы. Лишь 7% опрошенных сообщили, что переработки происходят под давлением или являются полностью принудительными, передает «Радиоточка НСН».
