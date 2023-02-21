Российская волейболистка умерла в возрасте 18 лет после ДТП

Игрок московской команды по пляжному волейболу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Екатерина Абрамова скончалась в возрасте 18 лет после ДТП, сообщает Telegram-канал организации.

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Отмечается, что Абрамова скончалась сегодня. Федерация выразила «искренние соболезнования родным и близким Кати».

Погибшая спортсменка находилаcь в одной машине c Иваном Оcиповым, он тоже умер. Как уточнили в ВФВ, российский волейболист скончался в возрасте 20 лет после «страшной» автомобильной аварии. После ДТП Осипов находился в коме, однако медики не смогли ничего сделать.

Сегодня СМИ сообщали, что фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перенес второй инсульт.

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ФОТО: t.me/volleyVFV
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