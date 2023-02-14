СМИ: Фигуристу Костомарову ампутировали несколько пальцев

«Несколько пальцев ампутировали, но не все кисти», – отметил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что фигуристу ампутировали обе кисти рук. Позже мать спортсмена опровергла эту информацию, однако не стала уточнять подробности о состоянии Костомарова.

В январе Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией, фигурист находился в реанимации, но позже пришел в сознание. Медики отмечали, что у спортсмена начались сепсис и проблемы с кровообращением. По данным источников, Костомарову ампутировали обе стопы, напоминает «Свободная пресса».

