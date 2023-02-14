Мать Костомарова опровергла ампутацию кистей у спортсмена
Информация об ампутации кистей у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не соответствует действительности. Об этом сообщила мать спортсмена Валентина Костомарова.
При этом родственница спортсмена не согласилась предоставить новую информацию о состоянии Костомарова.
Напомним, Костомаров был госпитализирован в отделение реанимации одной из столичных больниц с воспалением легких 10 января. Спортсмена вводили в медикаментозную кому, подключали к ЭКМО. На фоне проблем с кровообращением у Костомарова начался некроз, который привел к ампутации стоп у фигуриста.
В свою очередь хореограф Илья Авербух заверил, что Костомаров получает все необходимое лечение, однако впоследствии спортсмену будет нужен дорогостоящий курс реабилитации. Об этом сообщило агентство НСН.
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