«Возможны осложнения»: Врач заявил, что Костомарову угрожает новая ампутация

Также собеседник НСН опроверг информацию, которая начала распространяться в СМИ, о том, что Костомарову могло быть назначено неправильное лечение. По словам Карабиненко, врачи в этом случае сделали все, что могли.

«У него это состояние инициировало тяжелое заболевание сосудов, которое называется васкулит. Это приведет к тому, что эти процессы и дальше могут распространяться на сосуды сердца, сосуды мозга. Поэтому все осложнения такие могут быть. Если он курит, то это еще более тяжелая ситуация будет. Как врач с многолетним опытом могу сказать, что пока прогноз Костомарову – это тревожная ситуация для него. Легочная функция тоже нарушена, была тяжелая пневмония. Никаких врачебных ошибок тут быть не должно, его сразу поместили в стационар с хорошими специалистами. Я думаю, что ему делали все, что могли сделать на сегодняшний день в России и в мире», - заключил он.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице и получает все необходимое лечение, однако впоследствии спортсмену будет нужен дорогостоящий курс реабилитации. Об этом ранее сообщила пресс-служба тура «Ледниковый период. Снова вместе».

Напомним, Костомаров был госпитализирован в отделение реанимации одной из столичных больниц с воспалением легких 10 января. Спортсмена вводили в медикаментозную кому, подключали к ЭКМО. На фоне проблем с кровообращением у Костомарова начался некроз, который и привел к ампутации.

