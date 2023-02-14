«Возможны осложнения»: Врач заявил, что Костомарову угрожает новая ампутация
Врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил НСН, что полностью предотвратить процесс бывает сложно, речь идет о системной патологии.
Состояние Романа Костомарова инициировало тяжелое заболевание сосудов, патология прогрессирует, в дальнейшем может потребоваться новая ампутация, заявил доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с НСН.
Фигуристу Роману Костомарову после ампутации стоп ампутировали и кисти рук, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник. Официального подтверждения этой информации нет. Карабиненко отметил, что этот процесс зачастую бывает сложно остановить.
«Такие случаи могут быть не от ковида или гриппа, они могут быть от сепсиса. Это такая системная патология, которая угрожает жизни человека, в результате всех этих процессов в сосудах могут образовываться маленькие тромбики. Конечно, ему проводят все мероприятия на самом высоком уровне, но, к сожалению, ампутация сначала стоп, теперь кисти, это дальше может продолжаться и прогрессировать. К сожалению, полностью предотвратить этот процесс бывает сложно», - объяснил он.
Также собеседник НСН опроверг информацию, которая начала распространяться в СМИ, о том, что Костомарову могло быть назначено неправильное лечение. По словам Карабиненко, врачи в этом случае сделали все, что могли.
«У него это состояние инициировало тяжелое заболевание сосудов, которое называется васкулит. Это приведет к тому, что эти процессы и дальше могут распространяться на сосуды сердца, сосуды мозга. Поэтому все осложнения такие могут быть. Если он курит, то это еще более тяжелая ситуация будет. Как врач с многолетним опытом могу сказать, что пока прогноз Костомарову – это тревожная ситуация для него. Легочная функция тоже нарушена, была тяжелая пневмония. Никаких врачебных ошибок тут быть не должно, его сразу поместили в стационар с хорошими специалистами. Я думаю, что ему делали все, что могли сделать на сегодняшний день в России и в мире», - заключил он.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице и получает все необходимое лечение, однако впоследствии спортсмену будет нужен дорогостоящий курс реабилитации. Об этом ранее сообщила пресс-служба тура «Ледниковый период. Снова вместе».
Напомним, Костомаров был госпитализирован в отделение реанимации одной из столичных больниц с воспалением легких 10 января. Спортсмена вводили в медикаментозную кому, подключали к ЭКМО. На фоне проблем с кровообращением у Костомарова начался некроз, который и привел к ампутации.
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