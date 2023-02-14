СМИ: олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали кисти рук
14 февраля 202301:02
Российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали кисти рук, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в медицинских кругах.
«Роману Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — заявил собеседник издания.
Напомним, Костомаров был госпитализирован в отделение реанимации одной из столичных больниц с воспалением легких 10 января.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru