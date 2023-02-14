СМИ: олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали кисти рук

Российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали кисти рук, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

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«Роману Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — заявил собеседник издания.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в отделение реанимации одной из столичных больниц с воспалением легких 10 января.

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Фото: telegram.org
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