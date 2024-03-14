СМИ: Фигуристке Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Спортсменка не объявляла об окончании спортивной карьеры, однако в текущем сезоне она не участвовала в соревнованиях.

Тарасова готова извиниться перед Тутберидзе

Известно, что из-за травмы голеностопа Щербакова пропустит весенний тур ледового шоу Этери Тутберидзе.

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе наануне призвала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову извиниться за обвинения в причастности специалиста к допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с НСН заявила, что в случае с Валиевой никто не обвиняет напрямую Тутберидзе, но ответственность не должна лежать на ребенке.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ОперацияСпортсмены

Горячие новости

Все новости

партнеры