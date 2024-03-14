СМИ: Фигуристке Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе
Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Спортсменка не объявляла об окончании спортивной карьеры, однако в текущем сезоне она не участвовала в соревнованиях.
Известно, что из-за травмы голеностопа Щербакова пропустит весенний тур ледового шоу Этери Тутберидзе.
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе наануне призвала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову извиниться за обвинения в причастности специалиста к допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с НСН заявила, что в случае с Валиевой никто не обвиняет напрямую Тутберидзе, но ответственность не должна лежать на ребенке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинорежиссёра Александра Митту перевели из реанимации в обычную палату
- SpaceX в третий раз запустила ракету Starship
- Медведев предложил «формулу мира» с капитуляцией Украины и признанием ее территорией РФ
- Путин: Новые национальные проекты должны запустить в 2025 году
- Путин заявил, что к работе по нацпроектам надо приступать немедленно
- Латвия депортирует в Россию 800 неграждан
- Минобороны РФ: Более 13 тысяч наемников прибыли на Украину с начала СВО
- СМИ: Фигуристке Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе
- Мужчина столкнул бывшую возлюбленную под поезд в московском метро
- Жилин и Чайковская выпустили джазовый альбом «Мой город»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru