СМИ: Фигуристке Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



Спортсменка не объявляла об окончании спортивной карьеры, однако в текущем сезоне она не участвовала в соревнованиях.