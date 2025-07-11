Россияне стали чаще покупать страховку от несчастных случаев
Спрос на страховые полисы от несчастных случаев во втором квартале 2025 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни» сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что чаще всего полисы страхования от несчастных случаев приобретаются для занятий футболом, плаванием, бегом, спортивным туризмом и волейболом. Большую часть клиентов страховых компаний составляют мужчины - 61%.
Также выяснилось, что средняя стоимость полиса страхования от несчастных случаев в апреле-июне текущего года составила 652 рубля - на 14% больше, чем во втором квартале 2024 года. Средний срок страхования увеличился с 22 до 25 дней.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин призвал граждан оформлять медицинскую страховку для путешествий за рубеж, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru