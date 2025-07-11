Россияне стали чаще покупать страховку от несчастных случаев

Отмечается, что чаще всего полисы страхования от несчастных случаев приобретаются для занятий футболом, плаванием, бегом, спортивным туризмом и волейболом. Большую часть клиентов страховых компаний составляют мужчины - 61%.

Также выяснилось, что средняя стоимость полиса страхования от несчастных случаев в апреле-июне текущего года составила 652 рубля - на 14% больше, чем во втором квартале 2024 года. Средний срок страхования увеличился с 22 до 25 дней.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин призвал граждан оформлять медицинскую страховку для путешествий за рубеж, сообщает RT.

