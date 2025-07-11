МТС обязали перечислить в бюджет три миллиарда рублей
Компанию МТС обязали перечислить в бюджет три миллиарда рублей. Как сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, соответствующее решение было принято Арбитражным судом Москвы.
Речь идёт о доходе в размере 3 098 087 251 рубль, которые мобильный оператор получил вследствие незаконного повышения тарифов в апреле-мае 2024 года.
ФАС установила, что было нарушено антимонопольное законодательство. Повышение признали экономически необоснованным и ущемляющим интересы потребителей, а компании предписали перечислить в бюджет необоснованно полученный доход.
«МТС пыталась оспорить решение и предписание, однако Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ведомства», - говорится в сообщении.
Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил «Радиоточке НСН», что с 2026 года сотовые операторы будут переходить на отечественные базовые станции, что приведёт к заметному повышению тарифов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru