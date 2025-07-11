МТС обязали перечислить в бюджет три миллиарда рублей

Речь идёт о доходе в размере 3 098 087 251 рубль, которые мобильный оператор получил вследствие незаконного повышения тарифов в апреле-мае 2024 года.

ФАС установила, что было нарушено антимонопольное законодательство. Повышение признали экономически необоснованным и ущемляющим интересы потребителей, а компании предписали перечислить в бюджет необоснованно полученный доход.

«МТС пыталась оспорить решение и предписание, однако Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ведомства», - говорится в сообщении.

Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил «Радиоточке НСН», что с 2026 года сотовые операторы будут переходить на отечественные базовые станции, что приведёт к заметному повышению тарифов.