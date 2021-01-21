СМИ: Емельяненко госпитализирован с коронавирусом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник ТАСС.

«За границей нужно пахать!» Экс-футболист сборной дал совет Кокорину

По его данным, спортсмен чувствует себя хорошо, ничего критичного нет.

Ранее тренер Емельяненко Владимир Воронов скончался на 56 году жизни. Об этом сообщил сам спортсмен.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:КоронавирусФедор Емельяненко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры