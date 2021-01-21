СМИ: Емельяненко госпитализирован с коронавирусом
21 января 202115:41
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник ТАСС.
По его данным, спортсмен чувствует себя хорошо, ничего критичного нет.
Ранее тренер Емельяненко Владимир Воронов скончался на 56 году жизни. Об этом сообщил сам спортсмен.
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21 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru