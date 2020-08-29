Умер тренер российского бойца Федора Емельяненко

Владимир Воронов, тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко, умер на 56 году жизни. Спортсмен написал об этом в своем Instagram.

Емельяненко подчеркнул значение Воронова как части его семьи. Боец сообщил, что тренер оказывал ему поддержку как в тяжелые, так и в счастливые времена в его жизни.

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«Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни», - отметил Емельяненко.

Воронов был наставником Емельяненко с 1986 года. Являлся заслуженным тренером России и мастером спорта СССР по дзюдо, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: pixabay.com
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