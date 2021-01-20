«За границей нужно пахать!» Экс-футболист сборной дал совет Кокорину

По информации журналиста Сергея Егорова, в случае перехода в итальянский клуб Кокорину придется согласиться на понижение зарплаты в два раза – с 3 до 1,5 миллионов. Булыкин считает, что переход в неизвестность – это своеобразная встряска и возможность доказать миру свой профессиональный уровень.

«Это новый вызов, который заставляет тебя собрать все свои силы и доказать всем, чего ты стоишь. Мало кто хочет поменять комфортную обстановку на неопределенность, тем более, это не просто другая команда, а другая страна, другой уровень. Нужно все менять, немногие на это готовы. За границей платят не такие уж большие деньги и, как правило, в виде бонусов, если команда занимает хорошие места. Многих это пугает. Многие уезжали и возвращались ни с чем. Там надо в два раза больше пахать и доказывать это не только в каждой игре, но и в каждой тренировке. У Кокорина есть все данные, чтобы хорошо играть, в том числе и в "Спартаке", все зависит от него, от партнеров, от доверия тренера и от его собственных желаний. Если есть стимул и мотивация, он может играть на очень приличном уровне. И руководство "Спартака" должно помочь футболисту принять взвешенное решение по поводу его будущего», - сообщил собеседник НСН.

Сообщается, что директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию журналистов о том, что трансфер Александра Кокорина в «Фиорентину» уже согласован. «Не соответствует действительности», — заявил Фетисов «РБК Спорт».

Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента в начале августа. В десяти матчах в составе команды нападающий забил два гола и сделал две результативные передачи.

