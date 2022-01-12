СМИ: Джоковича обвинили в фальсификации тестов на коронавирус

В результатах тестов спортсмена имеются некоторые несостыковки, пишет издание Der Spiegel. По документам сборной Сербии, результаты тестов были обнародованы в системе в 20:19 16 декабря. При этом в самой базе указано, что результаты появились в 14:21 26 декабря. В то же время, все сведения, которые касаются отрицательного теста, полностью совпадают и относятся к 16:43 22 декабря.

Власти Австралии аннулировали визу сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пограничной службы страны. Там отметили, что спортсмен не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была впоследствии аннулирована. Джокович направлялся в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open.

