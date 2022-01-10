СМИ: Австралия может повторно аннулировать визу Джоковича

Как заявили в министерстве, там имеют полномочия вновь признать визу сербского спортсмена недействительной, даже если он выиграет апелляцию в суде. В этом случае Джокович будет задержан повторно.

Напомним, власти Австралии аннулировали визу сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пограничной службы страны. Там отметили, что спортсмен не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была впоследствии аннулирована. Джокович направлялся в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open.

