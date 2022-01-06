Аннулирована австралийская виза теннисиста Джоковича

Там отметили, что спортсмен не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была впоследствии аннулирована. Австралийские пограничные силы будут продолжать следить за тем, чтобы те, кто прибывает на границу, соблюдали законы и требования к въезду.

Австралия отказала Джоковичу во въезде в страну из-за путаницы с оформлением визы теннисиста, направлявшегося в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open.

До этого первая ракетка мира подтвердил, что будет участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису. Ранее это не было точно известно из-за отсутствия вакцинации от коронавируса у Джоковича.

