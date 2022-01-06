Аннулирована австралийская виза теннисиста Джоковича
Власти Австралии аннулировали визу сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пограничной службы страны.
Там отметили, что спортсмен не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была впоследствии аннулирована. Австралийские пограничные силы будут продолжать следить за тем, чтобы те, кто прибывает на границу, соблюдали законы и требования к въезду.
Австралия отказала Джоковичу во въезде в страну из-за путаницы с оформлением визы теннисиста, направлявшегося в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open.
До этого первая ракетка мира подтвердил, что будет участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису. Ранее это не было точно известно из-за отсутствия вакцинации от коронавируса у Джоковича.
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