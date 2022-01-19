СМИ: Джокович может получить от Tennis Australia полмилиона долларов
Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) может выплатить первой ракетке мира Новаку Джоковичу компенсацию судебных издержек в размере до $500 тысяч, без учёта расходов на апелляции., сообщает Daily Mail.
По информации издания, возможная выплата связана с процессом по аннулированию австралийской визы сербского теннисиста, в рамках соглашения о борьбе Джоковича за то, чтобы остаться и участвовать турнире Australian Open.
Ранее австралийские власти аннулировали визу Джоковича из-за неубедительных причин для его медотвода от вакцинации против коронавируса. Суд отменил это решение, однако спустя несколько дней визу сербского теннисиста повторно аннулировали, в связи с чем первая ракетка мира не смог участвовать в Открытом чемпионате Австралии.
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