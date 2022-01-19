СМИ: Джокович может получить от Tennis Australia полмилиона долларов

По информации издания, возможная выплата связана с процессом по аннулированию австралийской визы сербского теннисиста, в рамках соглашения о борьбе Джоковича за то, чтобы остаться и участвовать турнире Australian Open.

Ранее австралийские власти аннулировали визу Джоковича из-за неубедительных причин для его медотвода от вакцинации против коронавируса. Суд отменил это решение, однако спустя несколько дней визу сербского теннисиста повторно аннулировали, в связи с чем первая ракетка мира не смог участвовать в Открытом чемпионате Австралии.

