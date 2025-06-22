СМИ: Более 20 человек погибли в результате теракта в церкви в Дамаске

По предварительной информации, более 20 человек погибли в результате теракта в церкви в районе Дувейла в Дамаске. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

СМИ: Смертник совершил теракт в церкви Святого Ильи в Дамаске

По данным агентства SANA, устроивший взрыв террорист-смертник был связан с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее стало известно. что на восточной окраине Дамаска в церкви Святого Ильи (Мар-Элиас) смертник совершил теракт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ТерактДамаскСирия

Горячие новости

Все новости

партнеры