СМИ: Более 20 человек погибли в результате теракта в церкви в Дамаске
22 июня 202520:10
По предварительной информации, более 20 человек погибли в результате теракта в церкви в районе Дувейла в Дамаске. Об этом сообщает телеканал Syria TV.
По данным агентства SANA, устроивший взрыв террорист-смертник был связан с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Ранее стало известно. что на восточной окраине Дамаска в церкви Святого Ильи (Мар-Элиас) смертник совершил теракт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru