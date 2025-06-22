СМИ: Львы ранили директора крымского сафари-парка «Тайган»

По информации Mash, он пострадал и сейчас получает помощь. Добавляется, что его готовят к перевозке в МРМЦ им. Семашко.

Как уточняет Telegram-канал 112, предварительно, он получил ранения головы, шеи, а также повреждено лëгкое.

Telegram-канал SHOT добавляет, что инцидент произошëл сегодня в начале седьмого вечера во время кормления.

Напомним, в сентябре 2024 года сотрудница парка «Тайган» погибла после нападения львов.